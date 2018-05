Dode en gewonden bij grote brand in Zeeuws zorgcentrum

In een van de appartementen op de tweede verdieping brak zondag aan het einde van de middag brand uit, die zich snel uitbreidde. Het hele pand van Zorggroep Ter Weel werd uit voorzorg ontruimd.

Het vuur is inmiddels geblust. Naast de brandweer die met meerdere voertuigen ter plaatse is, zijn ook meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

Ziekenhuis

Twee van de gewonden moesten naar het ziekenhuis, de andere twee konden ter plekke worden behandeld. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is een deel van de appartementen onbewoonbaar verklaard na de brand. Alle geëvacueerde bewoners werden opgevangen in het restaurant. Een deel van hen kan zondagavond weer terug naar huis. Andere bewoners worden vannacht ergens anders ondergebracht.

Zorggroep Ter Weel huisvest in Krabbendijke een verzorgingshuis en een verpleeghuis voor ouderen met lichamelijke en psychische problematiek.

