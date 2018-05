Willem Holleeder stelt dat zussen rechtszaak manipuleren

Holleeder legde donderdag een verklaring af voor de rechtbank in Amsterdam tijdens de pro-formazitting.

Astrid en Sonja Holleeder en ook zijn ex Sandra den Hartog zijn drie belangrijke getuigen in de zaak tegen Holleeder. Zij wilden niet langer door Franken worden ondervraagd omdat hij in het verleden ook advocaat van Den Hartog was.

Franken besloot op 11 mei te stoppen met de verdediging van Holleeder na een dringend advies van de deken. Er zou sprake zijn geweest van mogelijke belangenverstrengeling.

Spelletje

Holleeder beweert dat zijn zussen een spelletje spelen en dat met name Astrid goed weet hoe dit werkt, omdat zij zelf advocaat is.

"Als alles nou zo eerlijk is wat ze zeggen, wat maakt het dan uit dat meester Franken de vragen stelt?" zegt Holleeder. "Ik ben ervan overtuigd dat ze mijn verklaringen willen lezen voordat ze verder verklaren en zo hun verklaringen kunnen aanpassen."

Ook ging Holleeder in op de rol van Peter R. de Vries die niet als journalist zou spreken over zijn strafproces, "maar als een partij die samen met Astrid de media probeert te manipuleren". Ze voeren naar zijn mening een "trial by media."

Nieuwe advocaten

Holleeder werd bijgestaan door zijn nieuwe advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz. Malewicz zegt in een reactie tegen NU.nl niet te diep te willen ingaan op het verhaal van zijn cliënt, maar zegt dat iedereen recht heeft om een verklaring af te leggen.

"Holleeder is zeer betrokken bij zijn zaak. We hebben hem niet afgeraden om te verklaren."

Orde van Advocaten

Het Openbaar Ministerie zei bij aanvang van de zitting blij te zijn dat Holleeder zo snel een nieuwe verdediging heeft, maar betreurt het dat de nieuwe advocaten dit niet hebben getoetst bij de deken van de Orde van Advocaten.

Janssen en Malewicz treden ook op in het Passageproces. Daarin verdedigen ze Jesse R., die verdacht wordt van verschillende liquidaties waarvoor ook Holleeder als verdachte is aangemerkt. Het gaat om de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bjil (2006).

Ze zijn bang dat er nog meer vertraging optreedt als ook zij moeten stoppen vanwege tegenstrijdige belangen. Het OM adviseerde de advocaten dan ook het alsnog te laten toetsen bij de deken. Malewicz zegt het "een beetje flauw te vinden van het Openbaar Ministerie".

"We hebben dit grondig uitgezocht en ook uitvoerig besproken met onze cliënten en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen reden is de verdediging van Holleeder niet te doen. Dan ga je dat niet nog eens vragen bij de deken van de Orde van Advocaten", aldus Malewicz. Het advies van het OM om het alsnog te doen nemen de raadslieden in beraad.

Vertraging

Beide advocaten zeggen dat het proces vertraging heeft opgelopen en dat dat zeker meer gaat worden. "De komende periode gebeurt er van onze kant niks", volgens Malewicz. "We moeten ons eerst inlezen en een vertrouwensband opbouwen met Holleeder. Onze verwachting is dat we in het voorjaar van 2017 concreet verder kunnen."

Malewicz zegt samen met Janssen enige tijd geleden te zijn benaderd om de verdediging van Holleeder over te nemen. Eerst oriënterend en toen concreet. "Wij hebben de minste achterstand en zijn met zijn tweeën." Ze zeggen nooit getwijfeld te hebben om ja te zeggen. De enige afweging was of er geen tegenstrijdige belangen waren en die zien zij niet.

Video: Willem Holleeder legt verklaring af