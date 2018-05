Eerste officiële warme dag van 2016 gemeten

Voor een officiële warme dag moet de minimumtemperatuur in De Bilt, nabij Utrecht, minstens 20 graden zijn. In het KNMI-station in Eindhoven werd die temperatuur zondag als eerste gemeten.

Het komt vaker voor dat de eerste warme dag vroeg in april valt, meldt Weerplaza. In het zuiden en zuidoosten van het land is het geregeld voorgekomen dat het kwik al in maart opliep naar de 20 graden. Het record staat volgens het KNMI met 20,4 graden op 24 februari 1990, toen die temperatuur in het Limburgse Oost-Maarland werd gemeten.

Korte duur

De laatste keer dat de minimumtemperatuur in Nederland boven de 20 graden uitkwam was volgens Weerplaza op 27 oktober van het afgelopen jaar.

De hoge temperaturen zijn waarschijnlijk wel van korte duur. Volgens de weerbureaus komt er een wisselvallige week aan, met dagelijks wolken, regen of een bui en soms wat zon.

