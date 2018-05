Justitie verhoort Feyenoord-supporters na ongeregeldheden

Om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk.

Volgens justitie ontstonden voor de wedstrijd op 21 februari "wat schermutselingen in de richting van de politie en ook binnen de hekken van het stadion keerden mensen zich tegen de politie". Daarop is besloten om de hele groep van 326 supporters over te brengen naar het politiebureau. Daar kregen ze een boete van 220 euro.

Er loopt nu een strafrechtelijk onderzoek naar de fans die zich hebben bezondigd aan zwaardere misdrijven als mishandeling en openlijk geweld. Inmiddels is volgens het OM duidelijk geworden dat er ook mensen waren die per ongeluk in de protesterende groep fans waren beland en niets hebben gedaan.

Winterstop

De opgepakte supporters maakten deel uit van de groep die voor de wedstrijd meeliep in een protestmars. Die was gericht tegen de leiding van Feyenoord om de slechte prestaties van het elftal na de winterstop.

Een groot deel van de Rotterdamse gemeenteraad is ontevreden over de antwoorden die burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag gaf over massale arrestatie. Verschillende raadsfracties willen vooral weten waarom de groep nu precies werd ingesloten en opgepakt. Volgens Aboutaleb is dat gebeurd om te voorkomen dat de mensen vooraan de stoet eventueel zou worden overlopen door de demonstranten erachter.

Debat

Het debat over de arrestaties wierp bij de fracties alleen maar meer vragen op over de juistheid van de argumentatie om zoveel mensen in een actie van straat te halen.

Politie, burgemeester en Openbaar Ministerie gaan de zaak ook evalueren, beloofde Aboutaleb. Bovendien is de Nationale ombudsman een verkennend onderzoek begonnen naar het politieoptreden bij De Kuip. Dat moet voor de zomer klaar zijn.