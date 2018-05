Openbaar leven noordelijke provincies ontregeld wegens ijzel

Update 7.00 uur: Er rijden minder treinen in het noordoosten van het land vanwege de ijzel. Ook blijven diverse scholen gesloten.

Update 10.00 uur: Op diverse plekken wordt op straat geschaatst.

Update 12.18 uur: De waarschuwing voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe is afgeschaald naar code oranje.

Update 13.10 uur: De meeste snelwegen in het noorden van het land zijn weer bereikbaar.

Het KNMI heeft in de ochtend code rood afgegeven voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Dat is inmiddels afgeschaald naar code oranje.

In het Waddengebied was al code oranje van kracht. In Flevoland, Overijssel, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland geldt code geel, aldus het KNMI. De waarschuwingen duren tot zeker 20.00 uur.

Volgens het KNMI kan ook het midden van het land in de nacht van dinsdag op woensdag te maken gaan krijgen met ijzel. In het noorden kan het glad blijven door sneeuwresten en ijs op de weg.

Schaatsen

Door de ijzel is het in sommige delen van de noordelijke provincies spekglad. Op een groot aantal plekken ligt er zelfs zoveel ijzel dat bewoners aan het schaatsen zijn op straat.

Automobilisten werden geadviseerd niet de weg op te gaan indien dat niet strikt noodzakelijk is. Volgens Rijkswaterstaat hielden automobilisten zich goed aan de waarschuwing. "Het beeld op de weg was rustig. De mensen die wel de weg op gaan, rijden erg langzaam", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Wel zijn er een aantal kleine incidenten te melden, zoals wegglijdende auto's.

Rond 13.00 uur waren de meeste snelwegen in het noorden weer bereikbaar, meldt Rijkswaterstaat. De rijomstandigheden blijven echter zwaar. Weggebruikers moeten daarom hun rijstijl aanpassen aan de soms gladde wegen. "Dat betekent voldoende afstand houden en langzamer rijden", aldus de ANWB.

Door de gladde wegen gaat een groot deel van de rijexamens in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) dinsdagochtend niet door.

Ongelukken

Door de gladheid zijn er in de nacht van maandag op dinsdag zeker vijftig ongelukken gebeurd. Op de A28 zijn zeker elf ongelukken gemeld.

Op zowel de A32 en de A7 zijn er in de avond acht ongelukken gebeurd, aldus de VID. In de meeste gevallen was er slechts blikschade aan auto's. Op de A7 zijn zeker twee vrachtwagens en een personenauto van de weg geraakt.

Video: Schaatsers op straat in Noord-Nederland

Treinen

Vanwege de ijzel in het noorden van het land rijden er dinsdagochtend op diverse trajecten geen of minder treinen. Volgens de NS is er tussen Zwolle en Akkrum en Groningen en Assen zeer beperkt treinverkeer mogelijk. Tussen Assen en Groningen en Mariënberg en Coevorden rijden geen treinen. Ook tussen Zwolle en Emmen is geen treinverkeer mogelijk.

Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van meer dan een uur. De NS weet nog niet wanneer de treinen weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden.

In verband met de gladheid rijden er voorlopig ook geen bussen in Friesland en snelbussen (Qliners) in Groningen en Drenthe. Busmaatschappij Arriva laat weten de situatie goed in de gaten te houden. De treinen van Arriva rijden wel volgens het spoorboekje, maar met een maximale vertraging van een kwartier.

Scholen

Vanwege de extreme weersomstandigheden hebben diverse scholen in het noorden van het land besloten de leerlingen een dag vrij te geven. Het gaat om scholen uit onder meer Winschoten, Veendam, Stadskanaal en Groningen.

Een groot aantal andere scholen uit Groningen en Hoogezand heeft vanwege de ijzel het rooster aangepast. De Universiteit van Groningen blijft de hele dag dicht.

Vooral veel scholen voor speciaal onderwijs houden de deuren dinsdag dicht. De busjes kunnen vanwege de gladheid niet rijden en kunnen de kinderen daarom niet naar school brengen.

Alle zittingen in rechtszaken van de rechtbank Noord-Nederland in Leeuwarden, Groningen en Assen zijn ook de hele dag afgelast.

Botbreuken

Bij de spoedeisende hulp van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) zijn dinsdagochtend twintig mensen binnengebracht met botbreuken door de gladheid en ijzel. Vier van hen hebben ook een hersenschudding opgelopen. Het is door het extreme weer extra druk op de Eerste Hulp, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Daarom is extra personeel opgeroepen.

Het ziekenhuis raadt mensen aan hun afspraak te verzetten als ze niet de weg op willen. Ook andere ziekenhuizen in het noorden raden hun patiënten aan om te overwegen of ze willen komen. Een flink deel van het personeel van het UMCG kon vanwege de ijzel niet naar het werk komen, meldt het Groningse ziekenhuis op de website.

Strooizout

Strooiwagens hebben sinds maandagavond 18.00 uur een miljoen kilo zout gebruikt vanwege de gladheid. Volgens Rijkswaterstaat zijn er tot nu toe 119 ritten gemaakt. Het strooien in Groningen, Friesland, Drenthe en ook Flevoland en Overijssel gaat voorlopig nog door.

Ook heeft Rijkswaterstaat beide Firestorms (calamiteitenmachines) ingezet. De Firestorm bestrijdt ijsplaten door een warme zoutoplossing (ongeveer zestig graden) op het ijs te spuiten.

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag moet er rekening gehouden worden met kans op ijzel.

