Twee mannen vast voor doden man in Rotterdam

Hierbiij viel één dode en raakte ook iemand zwaargewond.

De man die bij de schietpartij omkwam was de 39-jarige René Francis Paul. Hij woonde op Sint Maarten en sliep in Rotterdam bij een goede vriend, die ook een woning op Sint Maarten heeft. Paul was sinds 6 december in Nederland om een vrachtwagen met een kraan te kopen.

ie vriend, een 23-jarige man, deed vermoedelijk op 10 december de deur van zijn woning open en werd toen overmeesterd door de twee daders. Hij raakte daarbij zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis. Paul overleed bij de schietpartij. De daders waren vermoedelijk eerder die avond al in de woning geweest.

De 23-jarige man uit Rotterdam en de 21-jarge man konden woensdagavond in een huis in Soesterberg worden aangehouden. De avond ervoor werd de zaak besproken in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Dat leverde drie tips op voor de politie.

In de woning in Soesterberg is een doorzoeking gedaan, evenals in een woning in Rotterdam en in Lelystad. De twee verdachten worden dinsdag voorgeleid.