Weer hoofdverdachte in Haags jihadproces vrijgelaten

De rechtbank in Den Haag heeft maandag bepaald dat hij dinsdag uit voorarrest wordt vrijgelaten.

C. heeft inmiddels veertien maanden vastgezeten. Er zou geen reden zijn om hem langer vast te houden.

Hij wordt verdacht van ronselen voor de gewapende terroristische strijd, opruiing tot terroristische daden en deelname aan een criminele (terroristische) organisatie.

Voorwaarde

Volgens de rechters is de rol die H. heeft gespeeld waarschijnlijk minder groot dan in eerste instantie gedacht.

Zijn voorlopige hechtenis is nu geschorst op voorwaarde dat hij onder meer Nederland niet verlaat, zijn paspoort inlevert, geen contact heeft met medeverdachten en zich ook niet roert op sociale media.

Straatprotesten

C. behoorde samen met medeverdachten Azzedine C. (33), alias Abou Moussa, en Rudolph H. tot de bekende gezichten onder de moslimjongeren in Den Haag die met straatprotesten de aandacht trokken.

Van de drie zit vanaf dinsdag alleen Azzedine C. nog vast. Twee weken geleden werd de bekeerling Rudolph H. (25) uit voorarrest vrijgelaten.

In het Haagse jihadproces staan tien mensen terecht. Dinsdag buigt de rechtbank zich over drie Syriëgangers. Hatim R., Soufiane Z. en Anis Z. zijn dan ook niet aanwezig.

Propagandafilm

Volgens mediaberichten is Soufiane Z. zelfs omgekomen, maar het Openbaar Ministerie is daar niet van overtuigd. Z. kreeg bekendheid met de propagandafilm Oh, Oh, Aleppo, over de strijd in die Syrische stad.

Het proces bij de rechtbank Den Haag wordt gehouden in de extra beveiligde rechtszaal 'de bunker' in Amsterdam. Op 3 december doet de rechtbank uitspraak.