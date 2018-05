Meisje (9) verdronken in zwembad Rhenen

Dat meldt een politiewoordvoerder.

Het meisje kwam in sport- en recreatiecentrum 't Gastland aan de Groeneweg tijdens het zwemmen in de problemen. De politie kan niet bevestigen dat het incident gebeurd zou zijn bij het schoolzwemmen, zoals verschillende media melden.

"Na de zwemles in het ondiepe instructiebad ontdekte een badmeester het meisje op de bodem van het diepe bad. De andere kinderen waren op dat moment aan het douchen en aankleden", aldus de woordvoerder.

Het slachtoffer is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, maar is kort daarna overleden. Hoe het Syrische meisje precies in het diepe is terechtgekomen, wordt dinsdag onderzocht.

"Het is tragisch. We gaan onderzoek doen maar leggen nu eerst de nadruk op de opvang van leerlingen en leraren die in het zwembad waren. De mensen moeten hun emoties de vrije loop kunnen laten", aldus de woordvoerder.