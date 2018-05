Dat heeft het VUmc vrijdagavond laten weten. De eerste operaties sinds de sluiting van het ziekenhuis staan eveneens voor dinsdag gepland.

Het ziekenhuis verwacht vanaf woensdag 23 september weer volledig open te zijn. Ook de afdeling spoedeisende hulp moet vanaf dan weer operationeel zijn.

Het VUmc werd op 8 september ontruimd nadat een nabijgelegen hoofdwaterleiding was gesprongen. Ruim driehonderd patiënten moesten worden overgebracht naar in totaal twintig andere ziekenhuizen in de regio.

Door de breuk in de waterleiding waren diverse systemen in het ziekenhuis beschadigd geraakt.

Testprogramma

Het VUmc heeft alle technische voorzieningen in het ziekenhuis inmiddels weer opgestart en is nog bezig met een testprogramma. Volgens het ziekenhuis zullen technici de komende dagen nog enkele noodzakelijke reparaties verrichten. Het VUmc heeft inmiddels contact opgenomen met patiënten over het plannen van hun operaties.

Een definitief besluit over openstelling wordt maandag genomen op basis van de laatste stand van zaken. De polikliniek is zoals gebruikelijk dit weekend gesloten.

Video: VUmc vanaf dinsdag weer gedeeltelijk open