Vluchtelingenwerk overspoeld door reacties

''De telefoon staat roodgloeiend, de inbox van de e-mail is ontploft en meer mensen melden zich aan als donateur of vrijwilliger of vragen of ze iets kunnen doen'', zegt een woordvoerster van de organisatie die opkomt voor vluchtelingen en asielzoekers.

Precieze aantallen kon ze niet geven. ''Maar onze Facebookpagina bijvoorbeeld kreeg eerder honderd likes per week en dat zijn er nu vijfhonderd per dag.''

Deze zomer klopten bij Vluchtelingenwerk al veel mensen aan die op vakantie op de Griekse eilanden of in Italië met het probleem waren geconfronteerd. ''Toen kwam het voor veel mensen al dichterbij. Maar de afgelopen dagen is het uitzonderlijk veel geworden. We krijgen van alle kanten hartverwarmende reacties. Het is bij ons alle hens aan dek.''

Maar er komt nog geen nationale geldinzamelingsactie van de gezamenlijke hulpverleningsorganisaties achter Giro555. De komende week is op televisie al ruim aandacht voor het vluchtelingenprobleem, zegt een woordvoerster.

Speciale uitzending

De talkshow RTL Late Night staat maandag tijdens een speciale uitzending in het teken van de vluchtelingenstroom. Het Rode Kruis werkt daaraan mee en er zal onder meer gevraagd worden geld te geven en initiatieven te beginnen om te helpen.

Jeroen Pauw zal woensdagavond bij de Publieke Omroep (NPO) een programma presenteren onder de titel De grens bereikt.

Giro555 heeft op de eigen website wel een overzicht geplaatst over wat de hulporganisaties doen aan de vluchtelingencrisis met daarbij een link voor donaties aan de betrokken instellingen.

"De situatie is uiterst zorgwekkend. Bij blijvende politieke onwil om de opvang te verbeteren, zijn steeds meer hulporganisaties genoodzaakt hulp te gaan verlenen aan vluchtelingen en mogelijk ook te vragen om financiële steun bij het publiek. Giro555 houdt de situatie nauwlettend in de gaten.''