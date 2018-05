A59 bij Drunen weer open na dodelijk ongeluk

De politie kreeg meldingen dat ter hoogte van de afrit Heusden een vrouw over of langs de snelweg liep en daarna werd aangereden door een passerende auto.

Een paar kilometer verderop, richting Waalwijk, troffen agenten een auto aan op de vluchtstrook met daarin een echtpaar uit Dinteloord. De 76-jarige bestuurder gaf aan tegen iets onbekends te zijn gebotst. Hij had een klap gehoord, maar niets of niemand gezien. Zijn auto had schade opgelopen.

De man en zijn vrouw gingen mee naar het politiebureau en kregen te horen dat op de A59 een vrouw was aangereden. De auto van het echtpaar is in beslag genomen. Getuigen hebben tegen de politie aangegeven dat de vrouw op het moment van de aanrijding op de rijbaan zat.

Door het ongeval werd de A59 vanaf afrit Nieuwkuijk-Haarsteeg afgesloten. Het onderzoek nam enige uren in beslag. Rond 04.00 uur was de weg weer open.

