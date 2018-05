Hulpdiensten halen dronken man uit de Waal

De man was met twee vrienden in het water gesprongen. De vrienden, die eveneens onder invloed waren, konden zichzelf redden, maar de benevelde man was al ver de rivier op getrokken door de sterke stroming. Toen de brandweer hem met de blusboot wilde redden, verzette hij zich hevig.

Krib

Doordat het erg laagwater is kon de man een krib in de rivier bereiken. Maar toen zat hij nog 10 meter onder het niveau van de kade. De politie moest eraan te pas komen om de man omhoog te hijsen. Hij is geboeid afgevoerd naar het ziekenhuis.