Gevonden tas in Delfzijl blijkt geen gevaarlijke stoffen te bevatten

In verband met de vondst is er donderdag wel een persoon op de dijk aangehouden. In het huis van de verdachte aan de Marcus Buschstraat in Delfzijl is ook onderzoek gedaan.

De politie heeft in de woning van de verdachte kruit gevonden. Het kruit is in beslag genomen door de politie. Vrijdag gaat de politie verder met doorzoeken van de woning.

Na de vondst werden de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een explosievenverkenner van de politie opgeroepen. Zij moesten bepalen wat voor stoffen in de gevonden tas aanwezig waren.