Politie arresteert tweehonderd mensen in Schilderswijk

Dat meldt de politie Den Haag.

Een groot deel van de arrestanten werd al in de vooravond aangehouden op het Hobbemaplein. Een groep personen gooide met vuurwerk en stenen naar de politie. De groep van ongeveer 140 personen overtrad hiermee de plaatselijke verordening op het gebied van samenscholing en werden allemaal tegen middernacht opgepakt.

In de loop van de nacht waren her en der nog kleine ongeregeldheden. Hierbij werd nog een aantal personen aangehouden. Vanuit groepjes gooiden individuen stenen, waarna vervolgens die groepjes werden aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Rond 2.30 uur was het weer rustig in de wijk.

Trots

Volgens burgemeester Van Aartsen is het aan de inzet van de vrijwilligers uit de buurt te danken dat het beheersbaar is gebleven. Omdat de vaak jonge rolmodellen potentiële raddraaiers in een vroeg stadium tot de orde riepen, was de sfeer veel rustiger dan in eerdere nachten

"Ik ben vooral trots op al die Schilderswijkers die samen met de politie hun wijk hebben teruggeëist van diegenen die de wijk de afgelopen dagen hadden gekaapt", aldus de Haagse burgemeester.

Ook politiechef Paul van Mussche is tevreden over de samenwerking met de bewoners. "De bewoners ontvangen vandaag een brief waarin ze op de hoogte worden gesteld van de situatie in de wijk en waarin ze worden bedankt voor de samenwerking", stelt hij.

Voortzetten

Van Aartsen blijft de aanpak de komende dagen voortzetten. "Ik hoop dat we dit door kunnen zetten en dat we het rustige beeld in de wijk kunnen herstellen.''

De burgemeester benadrukte dat de rellen niks meer te maken hebben met de dood van Mitch Henriquez.Ook minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) sprak vrijdagochtend voor aanvang van de ministerraad zijn afkeuring over uit over "zinloze vernielingen en het berokkenen van zoveel schade. Dit schiet heel Nederland in het verkeerde keelgat", aldus Van der Steur.

Bekijk hier beelden van de rellen in de Haagse Schilderswijk: