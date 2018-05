Grote brand in café Alphen aan den Rijn

Drie huizen boven de horecagelegenheid zijn uit voorzorg tijdelijk ontruimd geweest.

Café Friendship in de Hooftstraat was op het moment van de brand leeg, omdat er wordt verbouwd. Het vuur was ontstaan aan de achterkant van het pand. Er is vermoedelijk een beetje asbest vrijgekomen.

Een klein gebied rondom het café is afgezet en omwonenden zijn geïnformeerd door de gemeente. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt of de vrijgekomen stof daadwerkelijk asbest is.

De brandweer kreeg rond 00.30 uur een melding. Een uur later was de brand onder controle.

