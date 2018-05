Koning prijst rol VS en Canada bij bevrijding

"Het zijn twee heel bijzondere landen die een heel bijzondere rol speelden bij de bevrijding van Nederland en die veel mensen verloren hebben voor onze vrijheid", stelde Willem-Alexander. Nederland is Canada en Amerika daar eeuwig dankbaar voor.

De zeventigste verjaardag van de bevrijding was een mooi moment om dat tot uitdrukking te brengen en tegelijkertijd de goede relaties te bestendigen en te versterken. Het maakte daarbij niet uit of dat gebeurde in de vorm van een staatsbezoek of een officieel bezoek, aldus de koning.

Hij had hele emotionele gesprekken gehad met veteranen en de 'Rosies', de vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog het werk van de mannen in de fabrieken overnamen.

Veteranen

De Canadese veteranen waren onder de indruk van de wijze waarop in Nederland ook de jongeren alles weten over de oorlog en over de rol die zij hebben gespeeld bij het herwinnen van de vrijheid. Dat was beter dan in Canada zelf, zo kreeg het koningspaar keer op keer te horen.

Willem-Alexander denkt dat er over vijf jaar bij de 75e verjaardag van de bevrijding nog wel veteranen in leven zijn, zei hij lachend. "Het waren sterke mannen."