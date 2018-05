Honderden mensen herdenken bombardement Den Haag

Dit heeft voorzitter Hans Verbunt van de organiserende Stichting 3 maart 45 laten weten.

Burgemeester Jozias van Aartsen hield een toespraak in de Christus Triumfatorkerk. Daarna werden bloemen gelegd bij een monument in de wijk dat de bommenregen overleefde.

Tot slot was er een herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium, dat in de wijk is gevestigd. Voor overlevenden was er vervolgens gelegenheid om ''elkaar op te zoeken en nog wat uit te wisselen'' bij een kopje thee of koffie, aldus Verbunt.

Vergissing

Bij het Britse bombardement op Bezuidenhout kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven. De Britten wilden eigenlijk Duitse raketten in het Haagse Bos naast de wijk aanvallen. Bij de voorbereiding werden die doelen echter verkeerd aangegeven op de kaarten voor de piloten.

Bezuidenhout kreeg daardoor de volle laag. De bommen maakten ook de gebouwen aan het Korte Voorhout in het centrum van Den Haag met de grond gelijk. Na de oorlog zijn daar het ministerie van Financiën en de Amerikaanse en Franse ambassades gebouwd.

De Duitsers trokken zich niets aan van het bombardement. De nacht daarop lanceerden ze opnieuw V2-raketten. Eén ervan stortte neer in Bezuidenhout. Acht brandweerlieden die de bombardementsbrand nog aan het blussen waren, kwamen om.