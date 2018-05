Utrecht volgt negentien mogelijke jihadisten

Deels zijn dat kinderen uit uitgereisde of weer teruggekeerde gezinnen.

Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen dinsdag in een brief aan de raad. Van Zanen is zeer terughoudend met informatie over de aanpak van radicalisering in Utrecht om de vertrouwensrelatie met netwerken uit die kringen niet te beschadigen.

Ook wil hij niet dat cijfers terug te leiden zijn naar bepaalde inwoners van de stad. Maar nadat de politie op 20 januari de ouderlijke woning van een 18-jarige jihadverdachte in Utrecht was binnengevallen, vroegen bijna alle raadsfracties om meer informatie. Het paspoort van deze verdachte was gevonden bij de antiterreuractie in het Franse Verviers.

Gesneuveld

Volgens de gemeente zijn twee Utrechters mogelijk gesneuveld in de strijd in Syrië. Twee andere Utrechters zijn tegengehouden, toen bleek dat ze uitreisplannen hadden.

Negen mensen, onder wie vier kinderen, zijn weggeweest maar weer teruggekeerd. Zes inwoners, onder wie een minderjarige, zijn vertrokken.

Het staat volgens Van Zanen niet vast dat zij zich allemaal hebben aangesloten bij de strijd in Syrië. Ze kunnen ook op familiebezoek zijn, denkt hij.