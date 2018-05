Filipijnen zet voortvluchtige pedoseksueel uit naar Nederland

Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag gemeld.

De 46-jarige man moet in ons land nog een gevangenisstraf van 603 dagen uitzitten voor seksueel misbruik van minderjarige familieleden. Hij kreeg die straf in 2008, maar ging in beroep en mocht dat in vrijheid afwachten. Om zijn gevangenisstraf te ontlopen vluchtte hij in 2009 naar de Filipijnen.

Een nieuwe misbruikzaak in de Filipijnen tegen hem strandde vorige week. Een vermeend slachtoffer wilde zijn verklaring niet bij de rechtbank bevestigen. De Nederlander ontliep zo een proces in het Aziatische land.

Hij werd overgedragen aan de immigratiedienst die hem het land uitzette. Dinsdag kwam B. in Nederland aan, waar hij meteen in de cel belandde.