Man krijgt opnieuw 14 jaar cel voor doorsnijden keel echtgenote

Mohammed A. mishandelde zijn echtgenote zwaar en sneed daarna haar keel door.

De Nederlandse vrouw had de man ontmoet tijdens een vakantie in Tunesië. Ze wilde hem beter leren kennen, maar hij kon niet naar Nederland komen. Om dat mogelijk te maken, trouwden ze in Tunesië. Dat was een paar maanden voor haar dood.

Twee weken na zijn komst naar Nederland liep het mis. A. vond dat Nienke te vrijgevochten en zelfstandig was.

Na de dood van de vrouw sloeg A. op de vlucht. Hij nam haar telefoon mee en stuurde sms'jes naar haar familieleden. Hij wilde zo de indruk wekken dat zij nog leefde. Zo hoopte hij tijd te winnen voor zijn vlucht. Ongeveer een week later werd hij in Italië gearresteerd, op weg naar Tunesië.

Doodslag

Het Openbaar Ministerie vond dat er sprake was van moord en had daarom achttien jaar cel geëist. Het gerechtshof was het daar niet mee eens. De rechters hielden het op doodslag, omdat het niet duidelijk is of hij al op voorhand van plan was zijn vrouw te vermoorden.

A. zei tijdens het proces dat zijn vrouw hem met twee messen had aangevallen en dat hij zich moest verdedigen. De rechters geloofden dat echter niet.