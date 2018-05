Sabir K. opnieuw aangehouden voor uitlevering aan VS

Dat maakt het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. K. is donderdagavond in Den Haag opgepakt.

Hij wordt in de VS verdacht van terroristische activiteiten tegen Amerikaanse troepen in Afghanistan in 2010. De Amerikaanse justitie heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar het gerechtshof in Den Haag had vorig jaar in hoger beroep bepaald dat dit niet mag. De Hoge Raad bevestigde dit oordeel afgelopen juli.

De Nederlandse Staat zou onvoldoende hebben gedaan om zich ervan te verzekeren dat de VS niet betrokken is geweest bij foltering van K. in Pakistan. Naar eigen zeggen werd K. door de Pakistaanse geheime dienst ISI gefolterd en zouden de Amerikanen daar betrokken bij zijn geweest.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vorige maand per brief weersproken dat de VS op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de aanhouding van Sabir K. in Pakistan, aldus het landelijk parket van het OM. Volgens minister Ivo Opstelten (Justitie) kan hij daarom worden uitgeleverd.

Verenigde Staten

In de nog niet openbaar gemaakte aanklacht tegen K. van de jury van de federale rechtbank in New York staat dat K. tussen 2005 en 2010 heeft "gepoogd om Amerikaanse militairen te doden".

K. zou in 2010 een zelfmoordaanslag hebben beraamd op de Amerikaanse basis in de Kunar-provincie. Kunar is een berucht bolwerk van al-Qaeda en de Taliban en een schuilplaats voor leiders van de terreurorganisaties, zeggen Amerikaanse terreurdeskundigen. De VS leden er gevoelige verliezen.

Uit het document blijkt niet welk concreet bewijs de Amerikaanse autoriteiten tegen 'Younis de Nederlander', zoals de Amerikanen hem ook wel noemen, hebben.

'Volstrekt onbegrijpelijk'

De advocaat van K., André Seebregts, noemt de aanhouding tegenover NU.nl "volstrekt onbegrijpelijk". "De autoriteiten nemen nu eigenhandig een besluit zonder daar een rechter bij te betrekken. Zoiets kan juridisch gezien helemaal niet."

Ook de manier waarop K. zou zijn aangehouden is volgens Seebregts onbegrijpelijk. "Hij is door een arrestatieteam op straat aangehouden en kreeg daarbij een doorgeladen vuurwapen op zijn hoofd. Toen ik hem sprak op het politiebureau had hij rode striemen om zijn polsen, omdat zijn handboeien zo strak waren aangetrokken."

'Niet gewelddadig'

Het OM ontkent dat de aanhouding van K. gewelddadig zou zijn verlopen. "Hij is gewoon op straat aangehouden in Den Haag. Dat dit op een gewelddadige manier zou zijn gebeurd, is zeker niet waar", aldus een woordvoerder. "De aantijging van de advocaat van K. over een doorgeladen vuurwapen zegt me niets."

Seebregts spant snel een kort geding aan tegen het besluit van de minister. Ook gaat de raadsman zich tot de rechtbank in Rotterdam richten met het verzoek om K. zo snel mogelijk vrij te laten.