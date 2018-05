Jongens mishandeling 15-jarige meisje op vrije voeten

Dat maakte de rechtbank in Haarlem maandag bekend.

De rechter-commissaris besloot ze onder voorwaarden te laten gaan. Ze zijn nog wel verdachten. Voor het tweetal geldt een avondklok en een contactverbod met het slachtoffer. Ook komen ze onder toezicht van de reclassering.

De mishandeling werd gefilmd door een 15-jarige jongen uit Heemskerk, die het filmpje op internet zette. Hij is zondag aangehouden en zit nog vast, aldus de politie.

De jeugdige filmer had zich donderdag al bij de politie gemeld, maar mocht toen naar huis. Het Openbaar Ministerie in Haarlem ziet hem nu ook als verdachte en wil precies weten wat zijn rol is geweest in de mishandeling, zei een woordvoerster.

De twee jongens sloegen en schopten het meisje tegen het hoofd. Ze werd met een zware hersenschudding opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht.