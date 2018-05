Voorarrest drie 'jihadgangers' Huizen niet verlengd

De onderzoeksrechter in Utrecht heeft de vordering van het Openbaar Ministerie om de voorlopige hechtenis van twee vrouwen en een man te verlengen, donderdag afgewezen.

Een man van 34 jaar moet wel in de cel blijven zitten.

De vier zijn ouders van twee gezinnen. De mannen zijn 31 en 34 jaar en de vrouwen 30 en 32 jaar. Zij zouden allemaal op het punt hebben gestaan om met hun kinderen af te reizen naar het kalifaat van Islamitische Staat IS.

Maar volgens de onderzoeksrechter zijn er alleen voor de 34-jarige man onvoldoende aanwijzingen dat hij van plan was om deel te gaan nemen aan terroristische activiteiten.

De mogelijke Syriëgangers zaten sinds het weekeinde vast. Bij de arrestatie van de vier is in beide woningen huiszoeking gedaan. Het OM verdenkt de vier ervan dat ze voorbereidingen hebben getroffen om mee te doen aan terroristische activiteiten.

Stroomversnelling

Het OM weet volgens een woordvoerster nog niet wat de overweging van de onderzoeksrechter is geweest om de vordering voor drie van de vier Huizenaren af te wijzen. Pas als dat bekend is, beslist de officier van justitie of hij eventueel in beroep gaat tegen de beschikking. Het OM verwacht daar pas vrijdag wat over te kunnen zeggen.

De geheime dienst AIVD stuurde vrijdag een ambtsbericht naar de burgemeester van Huizen over de plannen van de twee gezinnen. Daarop kwam de zaak in een stroomversnelling. Het eerste ouderpaar werd vrijdagavond opgepakt en het andere paar zaterdag.

Ze hebben in totaal zes kinderen in de leeftijd van 8 maanden tot 9 jaar, die voorlopig voor 3 maanden op pleegadressen zijn ondergebracht.

De gemeenteraad van Huizen komt donderdagavond bijeen voor een extra vergadering over de gang van zaken.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) zei nog niet op de hoogte te zijn van het niet verlengen van het voorarrest. ''Ik ga het bekijken en wacht de reactie van het OM af'', zei hij. Opstelten zat donderdag de hele dag in een Kamerdebat.

Bekijk de reactie van Opstelten:

Kinderrechter

De kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming zullen zo snel mogelijk in gesprek gaan met de drie ouders uit Huizen. Besproken zal worden wat er met hun in totaal zes kinderen moet gebeuren. De kinderen zijn voorlopig uit huis geplaatst.

Dat zei burgemeester Fons Hertog donderdagavond tijdens een extra raadsvergadering in Huizen. De vergadering is bijeengeroepen om de situatie rond de twee gezinnen te bespreken. De zaak heeft voor aanmerkelijke onrust in Huizen gezorgd.

Volgens burgemeester Hertog is nog niet duidelijk wat de verdachten die vrijkomen gaan doen. ''Gaan ze terug naar huis, naar familie, hoe gaan we om met de buurt?"

Hertog: ''Rust voor alle Huizers staat voorop. Alle inspanningen zullen daarop gericht zijn.''

De positie van de betrokken kinderen (in leeftijd variërend van 8 maanden tot 9 jaar) bleek tijdens de raadsvergadering een zwaartepunt in de Huizer jihadzaak. Hoe snel de kinderen met hun moeders herenigd kunnen worden, is vooralsnog onduidelijk.

De Raad voor de Kinderbescherming wil volgens Hertog ''altijd inspelen" op de actuele situatie. ''Als het verantwoord is, gaan ze terug naar de moeder.''

Hertog wees er wel op dat het strafrechtelijk lot van de verdachten nog niet duidelijk is. Het is nog niet bekend of het Openbaar Ministerie (OM) zich neerlegt bij de beslissing tot vrijlating of daartegen in beroep gaat. Ook betekent de vrijlating niet dat het OM afziet van verdere vervolging.

Een aantal fracties prees de burgemeester om zijn optreden rond de kwestie. Hertog zelf toonde zich tevreden over de samenwerking met onder meer Openbaar Ministerie, AIVD en politie.