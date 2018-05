'Onduidelijk hoeveel leraren onbevoegd lesgeven'

Dat stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb), die zich baseert op een data-analyse van het Onderwijsblad.

''Het ministerie heeft afgesproken met scholenvereniging VO-raad dat ze transparant zijn over het aantal leraren dat onbevoegd voor de klas staat, maar veel scholen leveren de gegevens niet'', aldus een AOb-woordvoerster donderdag.

''Van een arts wil je weten of hij de juiste diploma's heeft. Bij leerkrachten is dat net zo'', stelt de woordvoerster.

Verplichten

Uit de data-analyse, uitgevoerd met gegevens van de website Vensters VO, waar scholen de bevoegdheid van leerkrachten moeten registreren, blijkt dat zes op de tien scholen dat niet doet.

Voorzitter van de onderwijsvakbond Walter Dresscher vindt dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) scholen moet verplichten deze informatie inzichtelijk te maken. De AOb vindt dat ouders recht hebben te weten of hun kinderen onderwijs krijgen van gekwalificeerde leerkrachten.

De AOb is er niet blij mee dat leraren onbevoegd voor de klas staan, maar erkent dat het soms ook niet anders kan. ''Het alternatief is dat sommige scholen geen wiskunde of Duits aanbieden. Dat kan niet'', aldus Dresscher.

''We vinden wel dat deze collega’s door hun werkgever in staat moeten worden gesteld in twee jaar tijd hun bevoegdheid te halen en dat vooraf vast staat dat ze een vast contract krijgen zodra ze aan die eis hebben voldaan.''