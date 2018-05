Slachtoffers Q-koorts eisen schadevergoeding van overheid

Dat melden de advocaten van de slachtoffers donderdag. Volgens de advocaten is de overheid pas laat begonnen met de inenting van melkgeiten. Dat gebeurde in 2009, twee jaar na de uitbraak.

Ook informeerde de overheid de burgers niet goed over de risico's van de bacterie, schrijven de advocaten in een brief aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers (VVD) en minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD).

Advocaat Ivo Sindram zegt tegen de NOS dat de schadevergoeding die geëist wordt, varieert tussen de vijfduizend en vijfhonderdduizend euro, afhankelijk van de geleden schade.

Het ministerie van VWS gaat niet inhoudelijk op de kwestie in. Het is aan de rechter om hierover te oordelen, aldus een woordvoerster in een reactie.

De Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan. In Nederland zijn tussen 2007 en 2010 naar schatting honderdduizend mensen besmet geraakt. Zeker 25 mensen zijn aan de ziekte overleden.