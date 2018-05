168 Nederlandse 'PIP-vrouwen' eisen schadevergoeding

Dat meldt advocatenkantoor SAP woensdag.

In Frankrijk dient een rechtszaak tegen de Franse fabrikant Poly Implant Prothèse (PIP). Eerder oordeelde een Franse rechter al dat slachtoffers - ook buiten Frankrijk - recht hebben op een vergoeding.

De Franse slachtoffers hebben inmiddels een voorschot van drieduizend euro gehad. Omdat de Nederlandse vrouwen zich later hebben aangesloten, hebben ze dit voorschot nog niet gekregen.

De Nederlandse slachtoffers hebben zich bij het hoger beroep in de zaak aangemeld als belanghebbende, zegt advocaat Sander de Lang.

Mogelijk oordeelt de rechter in hoger beroep ook dat het van oorsprong Duitse keuringsbedrijf TÜV aansprakelijk is voor het op de markt laten van de borstprotheses. In dat geval kunnen de slachtoffers ook compensatie en eventueel smartengeld krijgen. Dit bedrag kan oplopen tot tienduizenden euro's.

Lekken en scheuren

Nederlandse vrouwen met PIP-implantaten moesten zich vóór de regiezitting van donderdag in Aix-en-Provence aanmelden. "Vrouwen die nu nog aankloppen zijn te laat voor deze zaak. De deadline was duidelijk," zegt Lang. Meer dan duizend Nederlandse vrouwen hebben een PIP-implantaat.

TÜV raakte in 2010 in opspraak toen bleek dat de implantaten van het ter ziele gegane Franse bedrijf Poly Implants Prothèses, een te groot risico op lekken en scheuren hadden. De implantaten zijn eerder in verband gebracht met kanker, maar daarvoor is geen bewijs gevonden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verbood de protheses en adviseerde vrouwen ze preventief te laten verwijderen. De oprichter van PIP, Jean-Claude Mas, is eind vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel, omdat hij zijn klanten bewust zou hebben voorgelogen.