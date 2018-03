Reddingsbrigade pleit voor registratie zwemongevallen

De organisatie vindt het zorgelijk dat in de eerste weken van de zomervakantie al een paar mensen zijn verdronken door een zwemongeval.

Een landelijk registratiesysteem kan helpen bij het voorkomen van dit soort ongevallen.

''Niet bij elke locatie is toezicht en hulp aanwezig. Ook wordt niet overal bijgehouden hoeveel en wat voor soort zwemongevallen er plaatsvinden'', aldus de reddingsbrigade. Die kwam afgelopen week ruim 1.400 keer in actie; 54 keer was dat bij een levensbedreigende situatie.

Verdronk

Dit weekend verdronk een Pools meisje, dat niet kon zwemmen, in een recreatiemeer bij het Noord-Hollandse Dirkshorn.

In recreatiegebied Lammetjeswiel in Alblasserdam verdronk woensdag een jongetje van 9 jaar en een dag eerder verdronk een jongetje van 6 in een recreatieplas in het Gelderse Beusichem, in de buurt van Culemborg.

Een 19-jarige man en een 16-jarig meisje verdronken ruim een week geleden nadat zij in problemen waren geraakt in respectievelijk de Rotterdamse haven en de Lek bij Streefkerk.

Onderschatten

De organisatie ziet elk jaar aan het begin van de zomervakantie dat zwemmers zichzelf overschatten en dat ze de kracht van het water onderschatten. De reddingsbrigades aan de kust waarschuwen strandgangers dat ze goed op de vlaggen bij strandopgangen moeten letten en waarschuwingsborden moeten lezen.

Deze zomerperiode is tot nu toe 4.151 keer hulp verleend. Dat komt neer op gemiddeld ruim duizend keer per week.

Nederlanders zwemmen slechter én in ongezond water