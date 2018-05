Ambulances vaak vertraagd door dichte slagboom

Dat meldt het Witte Kruis donderdag. In ongeveer de helft van de gevallen bedraagt het oponthoud één tot tien minuten.

Hoewel steeds meer ondernemers zich bewust zijn van de risico's en een speciaal systeem installeren waarmee ambulances in een noodsituatie direct toegang krijgen, kan het volgens het Witte Kruis beter.

De organisatie wil ondernemers stimuleren het zogenoemde SOS Toegang-systeem te installeren zodat ambulancebroeders sneller kunnen doen waarvoor ze komen. Dit jaar zijn al 450 terreinen voorzien van het systeem. "Dat is echter slechts een fractie van wat uit oogpunt van veiligheid absoluut wenselijk is", stelt het Witte Kruis.

Het gevolg van een vertraagde ambulance is 'lastig meetbaar', laat een woordvoerder van de ambulancevereniging weten. "Maar wanneer hulpdiensten bijvoorbeeld bij een hart- of herseninfarct al een minuut later komen, maakt dat al het verschil tussen in een verpleeghuis belanden of na een week weer vrolijk naar huis gaan.

Overledenen

Hoewel de zegsman geen cijfers heeft, weet hij wel te melden dat er zelfs situaties bekend zijn waarin mensen zijn overleden omdat de ambulance voor een dichte poort moest wachten. "Die verkeerden dan ook al in kritieke toestand, maar dan nog, het maakt wel degelijk verschil. Iedere minuut telt."

Het Witte Kruis is een ambulancevereniging die jaarlijks 115.000 ritten verzorgt in de regio's Haaglanden, Zuid-Kennemerland, Noord-Holland Noord, Noord- en Oost Gelderland en Zeeland.