Oudste man van Nederland wordt 108 jaar

Vanwege zijn broze gezondheid viert hij zijn verjaardag in kleine kring. Wel komt burgemeester Lucas Bolsius langs.

Mirzoyan is Armeniër en werd in 1906 geboren in Diyarbakir in Turkije. Later woonde hij in Irak waar hij als boer werkte. In 1996 is hij naar Nederland gekomen. Hij wist destijds alleen zijn geboortejaar en de geboortedag 1 juli werd voor hem gekozen.

De hoogbejaarde woont nog steeds thuis, met zijn dochter die voor hem zorgt. Volgens haar is hij erg ziek en komt hij zijn bed niet meer uit.

Mirzoyan is niet de oudste Nederlander. De oudste Nederlander is een vrouw. Egbertje Leutscher-De Vries uit Havelte (Drenthe) is 111 jaar oud.