Megafraude Nederland linkt ex-minister Italië

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie verwijst naar het onderzoek, waarover het voor het eerst in maart 2012 melding maakte.

Een internationale organisatie wordt ervan verdacht op grote schaal te hebben gefraudeerd, waarbij ongeveer 123 miljoen euro werd witgewassen. Het onderzoek loopt al jaren.

De Nederlandse fiscalist Erwin de R. wordt als leider van de organisatie gezien. Ook zakenman Edward P. is verdachte in deze zaak, blijkt uit een eerdere pro-formazitting bij de rechtbank in Amsterdam.

In maart 2012 deden politiediensten in deze zaak onder meer huiszoekingen in Nederland, Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland, Polen en Dubai. Ook werd onderzoek gedaan in Zwitserland, Spanje en Portugal.

Ingewikkelde constructies

In totaal hebben vier Nederlanders vanuit Amsterdam de internationale witwasorganisatie geleid, vermoedt het OM. Met behulp van ingewikkelde constructies met allerlei bedrijfjes werd de circa 123 miljoen euro witgewassen.

Met deze ondernemingen is geld uit Italië, Duitsland, Spanje en Polen weggesluisd naar vennootschappen in belastingparadijzen. Die hadden rekeningen bij banken in onder andere Monaco, Zwitserland en Luxemburg. Z

o hielpen de verdachten anderen om grote hoeveelheden geld uit het zicht van de autoriteiten te houden. De R., P., Ernst-Jan R. en Esther van W. werden betaald voor hun witwaspraktijken.

EU-landen

Door het wegsluizen van de circa 123 miljoen euro via Nederland, zijn vooral de EU-landen benadeeld, concludeert het OM. ''De door de verdachten toegepaste constructie schaadt het vertrouwen in het financiële stelsel in Nederland en Europa in ernstige mate.’’

Clini zou zijn eigen ministerie meer dan 3 miljoen euro afhandig hebben gemaakt met behulp van valse facturen, onder meer van de Nederlandse bedrijven. Volgens het OM werken de Nederlandse en Italiaanse autoriteiten samen in het onderzoek. Over de Italiaanse resultaten geeft het functioneel parket geen informatie.