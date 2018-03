Brabander opgepakt voor dode man in afgebrande chalet

De Amersfoortse man werd op vrijdag 14 maart dood gevonden in een stacaravan in Ermelo, die in brand was gestoken. Hij was om het leven gekomen door een misdrijf.

De man was eerder op de dag als vermist opgegeven, nadat hij donderdag niet thuis was gekomen na een zakenetentje in Kerk-Avezaath.

Eerder pakte de politie al een 28-jarige vrouw uit het Brabantse Kampen op, die nog steeds in voorarrest zit. De politie heeft dinsdag ook doorzoekingen gedaan in woningen in Kampen, Waalre, Bergen op Zoom en Hierden.

Over het resultaat van die huiszoekingen wil de politie niets zeggen, maar er worden volgens een woordvoerder wel meer aanhoudingen verwacht.

De politie zette 25 rechercheurs op de zaak. Een paar dagen later werd de Brabantse vrouw gearresteerd. Na een oproep op televisie werd ook de verdwenen auto van de Amersfoorter gevonden in Antwerpen in België.