Vrouwen verdienen 18 procent minder dan mannen

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Voor elke euro die mannen verdienen, krijgen vrouwen 82 cent.

In 2008 bedroeg het verschil in bruto-uurloon nog 20 procent. Vrouwen zijn dus bezig aan een langzame maar aanhoudende inhaalslag, aldus het statistiekbureau.

Het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen is vooral hoog boven de 45 jaar. Vrouwen tussen de 25 en 30 jaar verdienen zelfs meer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Tussen de 20 en 30 jaar bestaat er weinig verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen. Dat tussen de 25 en 30 jaar het loon voor vrouwen zelfs hoger ligt, heeft er volgens het CBS mee te maken dat vrouwen in die leeftijdsgroep vaker hoogopgeleid zijn dan mannen.

Ouder

Het loonverschil loopt flink op naarmate de werknemers ouder zijn. Vrouwen van boven de 45 jaar verdienen gemiddeld ruim 22 procent minder dan hun mannelijke collega's van dezelfde leeftijd. Het verschil is het grootste in de groep 50-55 jaar. Daar is het verschil 24 procent.



Het flink oplopende verschil komt volgens het CBS doordat vrouwen vaker hun carrière onderbreken of minder uren gaan werken na de komst van kinderen. "Onderbrekingen van de arbeidsmarktloopbaan en deeltijdwerk verkleinen de carrièrekansen van vrouwen met op langere termijn als resultaat een lager uurloon", schrijft het cijferbureau.

Middenmotor

Met de beloning van mannen en vrouwen is Nederland internationaal gezien een middenmoter. Koplopers zijn de noordelijke landen Noorwegen, Denemarken en Zweden, waar er bijna geen verschil is in salaris. Ook is het percentage van vrouwen dat werkt er hoog. Dat heeft te maken met het beleid van de overheid, die de kosten van kinderopvang bijna geheel voor haar rekening neemt.

Nederlandse vrouwen zijn wel koploper met in deeltijd werken. Het percentage werkende vrouwen is de afgelopen 40 jaar gestegen van 22 naar 77 procent, maar driekwart werkt in deeltijd. Dat gaat overigens pas beginnen bij vrouwen van 35 jaar, als ze kinderen hebben of krijgen.

''Dat verklaart dat de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen in de hogere leeftijdsgroepen groter zijn", zegt hoofdeconoom van accountants- en advieskantoor PwC professor Jan Willem Velthuijsen in een gesprek met NU.nl naar aanleiding van de CBS-cijfers.

