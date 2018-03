Tot half juni verkeershinder op A16

Rijkswaterstaat begint komend weekeinde met onderhoudswerkzaamheden in beide richtingen die tot met 13 juni gaan duren. Elk weekeinde wordt er gewerkt op de snelweg, waarbij rijstroken worden afgesloten.

Het werk op de A16 is de start van het wegwerkzaamheden-seizoen, aldus Rijkswaterstaat woensdag.

Ook op andere wegen in Zuid-Holland en Utrecht gaan wegwerkers aan de slag. Zo gaan in twee weekeinden in maart tunnelbuizen van de Beneluxtunnel in de A4 dicht: per weekeinde één buis.

Het asfalt van de A4 tussen Rijswijk en Ypenburg krijgt een onderhoudsbeurt. Dat betekent wegafsluitingen in weekeinden in maart, april en mei.

Onderhoud

Verder gaat op de A12 de Galecopperbrug bij Utrecht een aantal malen in beide richtingen dicht in verband met onderhoud. Dat gebeurt in juli in de avond en nacht.

Bovendien krijgt het verkeer tot en met november te maken met versmalde en verschoven rijstroken in verband met het onderhoudswerk en het verhogen van deze brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Tenslotte gaat de A15 tussen Wadenoijen en Deil een aantal weekeinden in september dicht wegens asfaltonderhoud.

