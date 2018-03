Nederlandse blauwhelmen op weg naar Mali

Nederland neemt deel aan de missie van de Verenigde Naties om de stabiliteit in Mali (Minusma) te herstellen en de bevolking te beschermen tegen geweld.

De militairen werden op de luchthaven vergezeld door hun familieleden en kinderen. Voorafgaand aan hun vertrek met een commerciële vlucht werden ze in de vertrekhal toegesproken door de plaatsvervangend directeur operaties.

"Hij heeft de militairen veel succes gewenst en het belang van de missie nogmaals benadrukt", vertelt een woordvoerder van Defensie.

Volgens de zegsvrouw was er veel belangstelling voor de toespraak, ook van het publiek. "Veel reizigers bleven even stilstaan. Het is toch een bijzonder moment. Er vertrekken niet dagelijks militairen vanaf Schiphol. De reacties van de mensen waren ook positief."

Bekijk beelden van het afscheid van familie en kinderen:

Kamp

De blauwhelmen die maandag in het Afrikaanse land arriveren, gaan het Nederlandse kamp met werk- en slaapplekken opbouwen. Ook zorgen zij ervoor dat alles op het gebied van logistiek, infrastructuur en materieel gereed is op het moment dat hun collega's in maart arriveren.

De woordvoerder kon nog niet zeggen wanneer dit precies is. "Dat hangt af van hoe snel het kampement is opgebouwd. De komende twee weken vertrekt in ieder geval nog een kleine groep om de veertien militairen die maandag vertrekken te ondersteunen."

Twee jaar

Het kabinet besloot eind vorig jaar op verzoek van de VN zo'n 380 mensen, voornamelijk militairen, naar Mali te sturen. Zij zijn vooral verantwoordelijk voor het verzamelen van inlichtingen.

De missie is de op drie na grootste van de VN en ging op 1 juli van start onder leiding van oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders (PvdA). Momenteel zijn in het hoofdkwartier van de VN-missie in Mali al Nederlandse militairen werkzaam.

De Nederlandse bijdrage duurt in principe twee jaar. Daarna wordt de bijdrage geëvalueerd en valt een besluit over eventuele verlenging. De kosten worden geraamd op 137,5 miljoen euro.

Dossier Mali

