Brandweerkazerne in brand op Kagereiland

Dat heeft de brandweer gemeld.

Niemand raakte gewond. Wel hebben vier medewerkers van de brandweer rook ingeademd toen ze materieel in veiligheid wilden brengen.

Een blusvoertuig in de kazerne vloog in brand. Aanvankelijk werd gevreesd voor een gasflessendepot naast de kazerne, maar deze werd tijdig in veiligheid gebracht.

Ook werd voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen loods van botenbouwer Royal van Lent, waar luxe jachten worden gebouwd.

Veerpont

Meerdere blusvoertuigen werden ingezet om het vuur te bestrijden. Om het Zuid-Hollandse eilandje te bereiken, moesten ze met de veerpont oversteken.

Op het moment dat de brand in Kaag uitbrak, was er volgens de brandweer niemand in het pand aanwezig. Twee woningen werden ontruimd, de bewoners zijn op de wal opgevangen.

De brandweer riep publiek en pers op om niet naar het eiland te komen, maar op de vaste wal te blijven. Zo kon de pont voor hulpverlening worden gebruikt.

Omstreeks 04:00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweerwagen is helemaal uitgebrand. De geƫvacueerde bewoners zijn weer teruggekeerd naar hun huizen.

Bekijk beelden van de brand: