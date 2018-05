Verdachten Veen nog hooguit weekend vast

De twee minderjarigen en zes volwassenen zijn de laatste van in totaal 101 mensen die maandag werden opgepakt en in de cel gestopt. Dat gebeurde nadat de politie met zwaar vuurwerk en flessen was bekogeld in het Brabantse dorp.

Woensdag en donderdag werden al 93 verdachten vrijgelaten. Van acht personen wilde het OM door de rechter laten toetsen of ze terecht waren opgepakt en opgesloten.



De rechter-commissaris besliste vrijdag dat dat inderdaad terecht is gebeurd. Een woordvoerster van het OM zegt dat die beslissing ''onze mening versterkt dat we correct hebben gehandeld''.

Vermoeden

Advocaten vinden juist van niet. Joost Dionisius zegt dat er voor de politie iemand oppakt een ''redelijk vermoeden van schuld'' moet zijn. ''Dat was er niet, want iedereen is gewoon maar opgepakt.'' Ook Erik Thomas en Karsten Verkaart lieten zich eerder in dergelijke termen uit.



Advocaat Marc Crombach vertegenwoordigde vrijdag twee verdachten die niet buiten waren, maar alleen in de kroeg zaten, waarin ook iedereen werd opgepakt. ''Ik heb geen reden om aan te nemen dat ze niet alleen maar rustig een biertje dronken.''

Nu de rechter vindt dat de verdachten terecht zijn opgepakt, had de officier van justitie nog kunnen besluiten begin volgende week de verdachten voor te geleiden om ze nog 2 weken achter de tralies te houden. Daar is echter van afgezien.