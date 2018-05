'Sinterklaasintocht Amsterdam-Zuidoost was nooit gepland'

De voorzitter van de lokale winkeliersvereniging Amsterdamse Poort en de woordvoerder van het stadsdeel laten woensdag allebei weten dat er helemaal geen sinterklaasintocht op stapel staat in Zuidoost.

Naar aanleiding van de discussie in de stadsdeelraad, waar dinsdagavond een meerderheid van de politieke partijen een PvdA-motie tegen Zwarte Piet aannam, hebben ambtenaren van het stadsdeel woensdag ontdekt dat er helemaal geen vergunning is aangevraagd voor een intocht.

De winkeliersvereniging heeft ook niet de intentie een intocht te organiseren.

Geen verbod

Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema liet meteen weten niets te voelen voor een verbod op een intocht met zwarte pieten.

Hij wilde de motie sowieso niet uitvoeren, omdat het niet aan de deelraad is om te bepalen dat de openbare orde of veiligheid in het geding komt als Zwarte Piet zich in het stadsdeel laat zien. Hij wist volgens zijn woordvoerder niet dat er een motie kwam en kon daarom niet weten dat er geen intocht komt.

Doel

De motie van de PvdA werd gesteund door ChristenUnie en D66. Raadslid John Olsen van ChristenUnie zegt dat het doel van de partijen is bereikt.

''Sinterklaas is een geweldig kinderfeest dat moet blijven, laat dat duidelijk zijn. We willen het niet verbieden, met een verbod verander je geen cultuur. Wel vinden we het tijd voor een kwalitatief debat over Zwarte Piet, omdat dit onderwerp hier in de buurt leeft. Een deel van de bevolking in Zuidoost voelt zich erdoor gekwetst'', zegt Olsen.

''Als niemand een vergunning voor een sinterklaasintocht aanvraagt, dan was dit wel een hoop kabaal voor niets'', erkent het raadslid.

De PVV in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan het kabinet over de kwestie. ''In hoeverre deelt u de visie van de linkse anti-Zwarte Piet-coalitie van PvdA, D66 en zelfs de ChristenUnie, dat Nederlandse tradities ondergeschikt zijn aan multicul-geneuzel?'', zo wil Geert Wilders weleens weten.