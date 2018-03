Brandweerman legt werk neer na tweet over Wilders

De operationeel manager van de brandweer vroeg zich vorige week in een tweet af of het "omleggen" van PVV-leider Wilders een optie was.

Bos legt zijn werk vrijwillig neer, maar wel op verzoek van de VRZ-directie, zei een VRZ-woordvoerster donderdag naar aanleiding van berichtgeving door Omroep Zeeland.

Eerder dit jaar stelde Bos in een tweet de vraag of een "goede brand" in de studio van Pownews een oplossing zou kunnen zijn voor het lastigvallen van burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere.

De VRZ-leiding onderzoekt het twittergedrag van Bos. Zolang dat onderzoekt loopt, zal de brandweerman geen werkzaamheden voor de veiligheidsregio doen.

Vooruitlopend op de uitkomsten heeft de veiligheidsregio Bos verboden zaterdag een defilé van brandweervoertuigen af te nemen. Dat defilé heeft plaats ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de brandweer Goes.