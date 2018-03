Inspectie dwingt zorginstelling Omei tot sluiten

Zowel de medewerkers als de 57 patiënten met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking lopen gevaar doordat er nauwelijks toezicht is.

Ook hebben de medewerkers van de stichting te weinig kennis om de cliënten te begeleiden, aldus de inspectie, die spreekt van ernstige risico's.

Volgens de inspectie gebruiken de cliënten drugs en handelen ze daarin. Ook wordt er veel te veel alcohol gedronken, kan iedereen zomaar in en uit lopen en zijn er ruzies. Er is al eens een steekpartij geweest tussen cliënten. Dit kon allemaal gebeuren doordat er niet continu toezicht was.

Brand

Verder is er al twee keer brand uitgebroken, maar zijn de bewoners niet geïnstrueerd over wat ze in zo'n geval moeten doen. Er zijn geen ontruimingsoefeningen en vluchtwegen worden niet vrij gehouden. Zo zijn de trappen bijvoorbeeld geblokkeerd door rommel en loshangende draden.

De stichting moest persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijf bieden aan de 57 hulpbehoevenden.

Verscherpt toezicht

Omei stond al sinds mei onder verscherpt toezicht. Op 20 en 28 augustus bezocht de IGZ opnieuw diverse locaties van Omei. Volgens de inspectie was er zo weinig toezicht dat de cliënten zelfs in levensbedreigende situaties konden komen. De cliënten moeten per direct ergens anders worden ondergebracht.