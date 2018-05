'Clubeigenaar speelde rol in moord Visser'

Dat heeft de rechtbank in Molina de Segura woensdag bekendgemaakt.

De twee Nederlanders werden vermoedelijk op 14 mei om het leven gebracht in een afgelegen landhuis in deze plaats in de omgeving van de Zuid-Spaanse stad.

Lifante, de voormalige werkgever van profvolleybalster Ingrid Visser, werd vorige week donderdag opgeroepen voor verhoor door onderzoeksrechter Olga Reverte.

Zij stelde Lifante diezelfde dag voorlopig in vrijheid, hoewel zij voldoende aanwijzingen ziet om hem strafrechtelijk verantwoordelijk te houden voor moord.

Schuldig

De aanwijzingen tegen Lifante komen onder meer uit een politierapport. Daarin staat dat hij ongeveer 40.000 euro schuldig was aan Visser wegens achterstallig salaris.

De rechterhand van Lifante, clubmanager en hoofdverdachte in de zaak Juan Cuenca, had volgens de politie in de maanden voorafgaand aan de moord geprobeerd om samen met Severein een marmergroeve van Lifante te verkopen.

Foto's

Ook heeft de politie foto's van Lifante en documentatie over zijn marmergroeve gevonden in het huis van Valentin Ion, een van de twee Roemenen die vastzitten wegens hun vermoedelijke aandeel in de het misdrijf als huurmoordenaar.

De politie heeft ook een telefoongesprek afgeluisterd tussen Cuenca en een vrouw die van medeplichtigheid wordt verdacht. Tegen deze vrouw zegt Cuenca in het telefoongesprek dat er ''nog een derde in het spel is, iemand die verantwoordelijk is voor de situatie en tot alles in staat is". De onderzoekers denken dat Cuenca mogelijk op Lifante doelde.

Tot nu toe zitten vier verdachten in voorarrest. Behalve Cuenca zijn dat de Roemenen Ion en Constantin Stan. Sinds 12 juli zit ook Serafín de Alba vast. Hij is de eigenaar van de citroenboomgaard waar de lichamen van Visser en Severein half begraven werden gevonden op 26 mei.