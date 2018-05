Twaalf jaar geëist voor doodslag Lelystad

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte de 41-jarige Nathalie van Poelgeest op 12 mei 2012 door het hoofd geschoten.

H., die een affaire met de vrouw had, beriep zich donderdag op zijn zwijgrecht. Zijn stiefmoeder had verklaard dat hij haar na de schietpartij in paniek vertelde dat hij had geschoten. Volgens de officier van justitie was er geen sprake van voorbedachten rade, dus moord. ''Maar iets heeft hem ertoe gedreven."

De raadsman pleitte voor vrijspraak en sprak over een ongeluk, waarbij het slachtoffer zichzelf neerschoot. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw onder invloed was van drank en drugs, en er zaten schotsporen op haar handen. Bovendien was er van dichtbij geschoten, aldus de advocaat.