Bewoner veroorzaakte ontploffing Dordrecht zelf

Uit onderzoek blijkt dat geen sprake was van een technisch mankement. De gasexplosie is waarschijnlijk bedoeld of onbedoeld ontstaan door een handeling van de bewoner, meldt de politie woensdag.

Het incident in het huis aan de Johan Willem Frisostraat vond rond 14.00 uur plaats. De 31-jarige bewoner liep bij de ontploffing zware brandwonden op en werd meteen opgevangen door omwonenden.



Ze koelden zijn wonden met water, waarna hij met naar een brandwondencentrum in Rotterdam werd gebracht. Zijn toestand is zorgwekkend.

De woning van het slachtoffer liep grote schade op en is nog dinsdagmiddag afgebroken. De aangrenzende woning, waar ten tijde van de ontploffing niemand thuis was, liep ook forse schade op en is onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de zaak.