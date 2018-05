Menselijke resten in sloot Delfgauw

Een wandelaar had de resten aan het eind van de ochtend gevonden in het water langs de provinciale weg N470. De omgeving werd afgezet, duikers gingen het water in en een politiehelikopter maakte vanuit de lucht overzichtsfoto'

De politie wil niets zeggen over een mogelijk verband met de vermissing van een 32-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn. Delen van haar lichaam waren vorige week gevonden in een sloot in Weteringbrug (gemeente Haarlemmermeer), maar nog niet alle lichaamsdelen zijn terecht. De 45-jarige echtgenoot van de vrouw is opgepakt.