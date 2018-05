Broertjes Ruben en Julian begraven

Zo'n 200 genodigden, onder wie de burgemeester van Zeist, Koos Janssen, waren bijeen in de aula.

Tijdens de plechtigheid werden enkele toespraken gehouden. Na afloop werden beide jongens in blankhouten kisten naar hun laatste rustplaats gebracht.

De twee kisten waren in een legerjeep vervoerd. De naaste familie volgde in een brandweerwagen. De moeder van de jongens is lid van de vrijwillige brandweer.

Klasgenoten

Er was geen stoet met volgauto's. Bij aankomst stonden naast de weg spelers van voetbalclub Jonathan uit Zeist waarvan Ruben lid was. De uitvaart is in besloten kring gehouden. Wel zijn de klasgenootjes van de jongens aanwezig.

In Zeist geldt maandag een verbod op filmen of fotograferen op het kerkhof aan de Woudenbergseweg. Er is nauwelijks publiek naar de begraafplaats gekomen. De gemeente, die betrokken is bij de organisatie van de uitvaart, had van tevoren niets bekendgemaakt over de plechtigheid.

Bekijk beelden van de begrafenisstoet:

Vader

De kinderen zijn hoogstwaarschijnlijk om het leven gebracht door hun vader, die op 7 mei zelfmoord pleegde in de bossen bij Doorn.

De 38-jarige man uit Vleuten haalde de jongens op 6 mei op bij hun moeder en is daarna met hen naar Zuid-Limburg gereden en weer terug naar de Utrechtse Heuvelrug. De politie is nog druk bezig om uit te zoeken wat er die maandag en dinsdagochtend vroeg precies is gebeurd.

Na twee weken intensief zoeken naar de kinderen zag een wandelaar vorige week zondag toevallig iets verdachts in een duiker in een sloot in Cothen. In de afwateringsbuis bleken de lichamen van de jongens verstopt te zijn.

Koning

Koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte hebben in een brief aan de moeder van Ruben en Julian hun medeleven betuigd. Dat heeft de familie maandag na afloop van de begrafenis laten weten.

De brief aan moeder Iris werd vorige week al verstuurd, mede namens enkele ministers uit het kabinet en de commissaris van de Koning in Utrecht, Roel Robbertsen. In een reactie laat de familie weten dat ''de persoonlijke betrokkenheid als zeer prettig wordt ervaren''.