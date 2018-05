'Tabakverbod jeugd zinloos zonder controle'

De anti-tabaksorganisatie heeft er geen vertrouwen in dat verkopers zich uit eigen beweging aan de regels houden. Ze pleit voor het beperken van de verkoop tot speciaalzaken en het invoeren van elektronische systemen voor een waterdichte leeftijdscontrole.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het volgens de stichting zo druk met het controleren van het rookverbod in de horeca, dat het aantal leeftijdscontroles in supermarkten en tabakszaken is gekelderd.

Uit cijfers die de redactie van tabaknee.nl heeft opgevraagd, zou blijken dat de NVWA vorig jaar 901 controles op tabakverkoop aan jongeren heeft uitgevoerd. In 2010 waren dat er nog 8746. De NVWA heeft de cijfers zelf niet gepubliceerd.

Pogingen

Uit een onderzoek dat de instantie in 2009 liet uitvoeren, bleek overigens dat jongeren onder de 16 jaar die roken er in 90 procent van hun pogingen in slagen om sigaretten te kopen bij een pompstation of tabakszaak. Verkopers gaven in hetzelfde onderzoek juist massaal aan dat ze zich altijd aan de leeftijdsgrens houden.