Crash met gestolen auto veroorzaakt grote café-brand

Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan. ''Maar we houden ernstig rekening met brandstichting'', meldt de politie. De auto was volgens een woordvoerster gestolen in Etten-Leur.

"De bestuurder van de auto en eventuele andere inzittenden zijn nog spoorloos. De brand wordt bovendien nog geblust, dus we kunnen het pand niet in om met het onderzoek te beginnen."

Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer zet vier tankautospuiten en twee hoogwerkers in om te voorkomen dat de brand overslaat naar omliggende panden. Het café is gevestigd in een vrijstaand pand.

Absurd

De uitbater van het café spreekt tegenover NU.nl van een absurde situatie. "We zijn pas zeven maanden open en in die periode is geen onvertogen woord gevallen. We hebben geen enkel idee uit welke hoek dit komt, als het al brandstichting is", aldus Danny Verlaar.

"Ik kreeg om kwart over vier 's nachts een inbraakmelding en toen ik bij het café aankwam zag ik de brandende auto staan. De politie is nu druk bezig met het onderzoek en zal ons nog bijpraten. Ik snap er in ieder geval niks van."

Rook

Bij de brand komt veel rook vrij. De gemeente Rucphen, waar Sint Willebrord onder valt, roept omwonenden op ramen en deuren gesloten te houden. Enkele omwonenden van het café zijn uit hun huizen gehaald en worden volgens de woordvoerster elders opgevangen.

