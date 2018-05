Kinderpornozaak adjunct Kidsweek uitgesteld

De rechtbank in Utrecht wil eerst een gespecialiseerde rechercheur als getuige laten horen.

De beslissing van de rechtbank bleek zeer tegen de zin van de 34-jarige H. en zijn partner. ''Het is van enorm belang voor ons dat we over 2 weken duidelijkheid hebben", aldus H. Maar zijn opmerking bracht de rechters niet op andere gedachten.

Per ongeluk

Volgens justitie zijn er op de computer van H. 41 foto’s en 61 filmpjes met kinderporno bekeken. Maar advocate Klaartje Peeperkorn liet voor de zitting al namens H. weten dat het zou gaan om bestanden die per ongeluk waren binnengehaald bij het bezoeken van reguliere websites. De afbeeldingen waren ook direct verwijderd, aldus Peeperkorn.

De dagvaarding is woensdag door de rechtbank beperkt tot tien foto's en tien filmpjes die door justitie waren uitgeschreven op de tenlastelegging. Het Openbaar Ministerie blijft ervan uitgaan dat het ging om meer materiaal.

Tijdsdruk

De rechtbank bleek vragen te hebben over de wijze waarop onderzoek was gedaan naar de computer. Daarnaast was de beslissing van de rechtbank ingegeven door "'tijdsdruk". Een groot deel van de ochtend die was uitgetrokken voor de zaak, ging op aan inleidende verzoeken van de verdediging.

Zo vroegen de raadslieden om een deel van de persoonlijke omstandigheden van hun cliënten achter gesloten deuren te bespreken. Zij wezen er daarbij op dat de privacy van H. en zijn partner al ernstig is aangetast door alle aandacht die de zaak kreeg in de media en op internet.

De rechtbank wees het verzoek af, maar kwam door de aanhouding van de zaak niet toe aan de bespreking van de persoonlijke omstandigheden.

Ontslag

H. zei dat hij onder meer belang heeft bij een snelle afdoening van de rechtszaak, omdat hij zijn ontslag bij Kidsweek wil aanvechten. Wanneer de zaak verdergaat, is nog niet bekend.