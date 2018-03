Over de oorzaak is nog niets bekend. Wel is het materiaal waarmee in de fabriek wordt gewerkt, metaalpoeder voor coatings, snel ontvlambaar. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat deze brand de derde in even zoveel weken was. Boze opzet lijkt uitgesloten en met de schade valt het mee, zegt de brandweer.

Door: ANP