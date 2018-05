Mogelijk brandstichting bij bedrijf Haarlem

De politie heeft twee mannen (59 en 71 jaar) aangehouden op verdenking van brandstichting. Ze zitten nog vast, meldde een woordvoerster donderdag.

De brand aan de Conradweg brak rond 21.00 uur uit. Een agent ontdekte de rook tijdens een surveillance en zag even later een bestelauto wegrijden.De politie volgde het voertuig en liet de bestuurder stoppen. Vervolgens roken de dienders een brandlucht in de auto, waarop de inzittenden zijn opgepakt.

Het pand, dat niet in gebruik was, is volledig uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden.