'Hoger beroep Robert M. niet respectloos'

Dat stelt zijn advocaat Tjalling van der Goot in gesprek met NU.nl. M. werd op 21 mei 2012 veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs, nadat hij schuldig was bevonden aan het misbruiken van 67 jonge kinderen en het maken en verspreiden van kinderporno.



De ouders van de slachtoffers lieten na de uitspraak bij monde van hun advocaat Richard Korver weten dat ze hoopten dat hij respect zou hebben voor het feit dat de juridische behandeling van de zaak hen zwaar viel en daarom af zou zien van een hoger beroep. Korver deed een dringend beroep op M. om van zijn besluit af te zien.



"Dat vind ik onzin en ik denk dat meneer Korver dat zelf ook vindt", zegt Van der Goot. "Het zou betekenen dat geen enkele verdachte in hoger beroep zou kunnen gaan omdat er altijd wel een slachtoffer geschoffeerd kan worden."

"Je kunt in hoger beroep als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter. Dat wil niet zeggen dat je uit respect voor de ouders in dit geval elke straf moet accepteren. Je hebt het recht om het er mee oneens te zijn en als verdachte, dus ook als Robert M., de mogelijkheid om dat in hoger beroep nog eens voor te leggen."

Niet terecht

Het hoger beroep van Robert M. draait naast aanmerkingen op de bewijsvoering vooral om de strafmaat. Van der Goot vindt niet dat het moeilijk uitlegbaar is richting de ouders en de door de zedenzaak geschokte Nederlandse samenleving dat M. een lagere straf wil.

"Ik begrijp wel dat zij graag een streep onder de zaak hadden willen zetten. Ik zeg erbij: dat willen wij ook. De rechtbank had voor een gulden middenweg kunnen kiezen, maar heeft dat niet gedaan. Alleen omdat het nu Robert M. betreft wordt het opeens uitgelegd als een soort gebrek aan respect richting de ouders. Dat vind ik niet terecht."

"Wij vinden dat de politie bewijzen heeft vergaard op een manier die in strijd is met de wet. Robert M. ontkent niet dat hij die misdaden begaan heeft. Hij is alleen van mening dat ook de politie zich aan de wet moet houden. Dat is zijn goed recht."

Strafmaat

De verdediging van M. zou vooral graag zien dat haar cliënt eerder aan tbs begint. "Het is nu alsof de rechtbank zegt: 'U bent ziek, maar u mag pas over achttien jaar naar de dokter'. Het is met tbs uiteindelijk wel de bedoeling dat de veroordeelde terug kan keren in de maatschappij. Die reële mogelijkheid wordt minimaal als je eerst achttien jaar de cel in moet."

Hoewel hij niet volledig met het onderzoek van het Pieter Baan Centrum heeft meegewerkt, gaven de deskundigen wel aan dat de behandeling van M. 'intensief' zal zijn. "Hij krijgt dus waarschijnlijk met een lange tbs-behandeling te maken. De kans bestaat zelfs dat hij nooit meer terugkeert in de maatschappij."

Onderaan

Robert M. ziet behoorlijk op tegen de behandeling van het hoger beroep, meldt Van der Goot. "Ook voor hem begint alles weer opnieuw. Daar komt bij dat zijn detentiesituatie aanvankelijk heel slecht was. Hij zit nu niet meer alleen, maar op een afdeling met mensen die ook betrokken zijn geweest bij een zedendelict. Naar omstandigheden gaat het goed."

Plaatsing tussen 'normale veroordeelden' is volgens Van der Goot niet verstandig. "In de pikorde van gedetineerden staat de zedendelinquent of de verdachte in zo'n zaak helemaal onderaan. Dus die loopt een groter risico."

Spreekrecht

In aanloop naar het hoger beroep werd door het OM en de verdediging veel gesteggeld over het spreekrecht van de ouders, dat inmiddels in de wet is opgenomen. Van der Goot verwacht niet dat het een grote rol zal spelen.

"Het is natuurlijk geen bewijsmiddel. Het zou hooguit iets kunnen betekenen voor de schadevergoeding of de toon en de sfeer op de zitting. Maar dat het er meer zijn dan in eerste aanleg - ik weet niet of dat nou van invloed is."

"Voor de ouders natuurlijk wel, maar in het grotere geheel niet. Hooguit levert het nieuwe informatie op, bijvoorbeeld van slachtoffertjes die zich destijds nog niet goed konden uiten."

Tevreden

Het OM ging direct in beroep nadat de verdediging dat deed. Van der Goot denkt niet dat de schok die door Nederland ging nadat de zaak naar buiten kwam daar iets mee te maken heeft. "Ik heb destijds begrepen dat ze tevreden waren met achttien jaar en tbs en dat het meer een volgappèl is."



"Het zou in ieder geval een hele onjuiste gang van zaken zijn. Maar die indruk heb ik niet. Ik denk dat dit een zakelijke beslissing is. Ik zeg niet dat ik het er mee eens ben, maar ik heb niet de indruk dat hier verkeerde motieven een rol spelen. Dat geloof ik niet."

